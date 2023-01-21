Небензя: США и НАТО осознанно и намеренно являются соучастниками преступлений украинского режима против населения Донбасса

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21 января 2023, 09:54

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, Luiz Rampelotto/EuropaNewswire / globallookpress.com

Соединенные Штаты и Североатлантический альянс осознанно и намеренно являются соучастниками преступлений украинского режима в отношении населения Донбасса. С соответствующим заявлением выступил Василий Небензя, постоянный представитель Российской Федерации при ООН.

«Украинские удары по городам ДНР и ЛНР не имеют никакого военного смысла: там нет военных объектов, а линия фронта находится достаточно далеко», — процитирован Небензя в публикации, которая размещена в Telegram-канале постпредства РФ.

По словам отечественного дипломата, Украина применяет в ходе своих атак вооружение, использование которого и цели ударов согласовываются с западными государствами. США и НАТО осознанно и намеренно являются соучастниками преступлений киевского режима против мирного населения Донбасса, резюмировал Василий Небензя.

Москва с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию. Ранее в субботу сообщалось, что, согласно сведениям Agence France-Presse, Вашингтон рекомендовал украинской стороне вывести силы с территории Артемовска и подготовиться к наступлению на южном направлении.