AFP: США посоветовали Украине вывести свои войска из Артемовска и подготовиться к наступлению на юге

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21 января 2023, 09:25

Украинские военные, Sandro Maddalena / globallookpress.com

Соединенные Штаты рекомендовали киевской стороне вывести свои войска с территории расположенного в Донбассе города Артемовска и подготовиться к наступлению на южном направлении. Соответствующая информация, как пишет Telegram-канал «RT на русском», оказалась в распоряжении Agence France-Presse (AFP).

«США посоветовали Украине вывести силы из Артемовска (Бахмута) и подготовиться к наступлению на юге. Об этом сообщает AFP со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника», — говорится в публикации, которая размещена в TG-канале.

По словам чиновника, у Вооруженных сил Украины может не хватить ресурсов для того, чтобы одновременно оборонять Артемовск и осуществлять наступательные действия.

Как сообщалось ранее в субботу, политик из Франции Флориан Филиппо высказал мнение о том, что под давлением Вашингтона страны-члены Евросоюза «впадают в полное беспамятство» в вопросе передачи тяжелых вооружений украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.