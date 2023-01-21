Экс-депутат ЕП Филиппо: под давлением США страны ЕС «впадают в полное беспамятство» в вопросе поставок тяжелого оружия Зеленскому

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21 января 2023, 09:03

Французский политик Флориан Филиппо, Alexis Sciard / globallookpress.com

Под давлением Соединенных Штатов, государства, входящие в Европейский союз, «впадают в полное беспамятство» в вопросе поставок тяжелого оружия украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Соответствующую точку зрения выразил французский политический деятель, бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо.

«Под давлением американских ястребов страны ЕС впадают в полное беспамятство в отношении поставок все более тяжелого оружия [президенту Украины Владимиру] Зеленскому», — говорится в публикации, которую Филиппо разместил в Twitter.

По мнению политика, Вашингтон намерен развязать мировой конфликт.

Ранее сегодня сообщалось, что американские законодатели Линдси Грэм, Ричард Блюменталь и Шелдон Уайтхаус после встречи с Зеленским призвали Белый дом поставить киевской стороне танки.