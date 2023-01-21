Сенаторы Грэм, Блюменталь и Уайтхаус после встречи с Зеленским призвали администрацию Байдена поставить Украине танки

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21 января 2023, 08:49

Американские сенаторы Линдси Грэм (справа) и Ричард Блюменталь, Cliff Owen / globallookpress.com

Американские сенаторы Линдси Грэм, Ричард Блюменталь и Шелдон Уайтхаус после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским призвали администрацию главы Соединенных Штатов Джо Байдена поставить киевской стороне танки. Об этом информирует ТАСС.

В публикации, размещенной в Telegram-канале российского агентства, говорится, что Грэм, Блюменталь и Уайтхаус после встречи с Зеленским заявили о необходимости предоставления Украине танков западного образца.

«Администрации [президента США Джо] Байдена следует направить танки, чтобы другие последовали нашему примеру», — отметил Линдси Грэм.

По словам законодателя, он «устал от бардака вокруг того, кто и когда направит танки».

Как сообщалось ранее в субботу, глава американского внешнеполитического ведомства Энтони Блинкен указал на то, что рассуждения о расколе коалиции западных государств по Украине являются преждевременными.