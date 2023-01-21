Сенаторы Грэм, Блюменталь и Уайтхаус после встречи с Зеленским призвали администрацию Байдена поставить Украине танки

Американские сенаторы Линдси Грэм, Ричард Блюменталь и Шелдон Уайтхаус после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским призвали администрацию главы Соединенных Штатов Джо Байдена поставить киевской стороне танки. Об этом информирует ТАСС.
В публикации, размещенной в Telegram-канале российского агентства, говорится, что Грэм, Блюменталь и Уайтхаус после встречи с Зеленским заявили о необходимости предоставления Украине танков западного образца.
«Администрации [президента США Джо] Байдена следует направить танки, чтобы другие последовали нашему примеру», — отметил Линдси Грэм.
По словам законодателя, он «устал от бардака вокруг того, кто и когда направит танки».
Как сообщалось ранее в субботу, глава американского внешнеполитического ведомства Энтони Блинкен указал на то, что рассуждения о расколе коалиции западных государств по Украине являются преждевременными.