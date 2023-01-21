Госсекретарь США Блинкен: рассуждения о расколе коалиции Запада по Украине преждевременны

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21 января 2023, 08:31

Глава Госдепа США Энтони Блинкен, IMAGO/Kyle Mazza / globallookpress.com

Рассуждения о расколе западной коалиции по Украине являются преждевременными. На это, как передает ТАСС, указал Энтони Блинкен, руководитель Государственного департамента Соединенных Штатов.

«Госсекретарь США Энтони Блинкен полагает, что рассуждения о расколе коалиции Запада по Украине преждевременны», — говорится в публикации, которая размещена в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Также дипломат отметил, что представители Демократической и Республиканской партий в американском Конгрессе поддерживают дальнейшее оказание помощи Киеву.

Как сообщалось ранее сегодня, глава Белого дома Джо Байден заверил, что западные страны предоставят Украине всю помощь, в которой она нуждается.