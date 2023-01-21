Президент США Байден пообещал, что Запад окажет Украине всю помощь, в которой нуждается Киев

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21 января 2023, 08:19

Президент США Джо Байден, Julia Nikhinson - CNP / globallookpress.com

Президент Соединенных Штатов Джо Байден пообещал, что Запад окажет Украине всю помощь, в которой нуждается киевская сторона. Об этом информирует ТАСС.

«Украина получит всю помощь, в которой она нуждается», — процитирован Байден в публикации, размещенной в Telegram-канале российского агентства.

Американский лидер не уточнил, поддерживает ли он предоставление Берлином танков Киеву.

Москва с 24 февраля 2022-го осуществляет специальную военную операцию. Как сообщалось ранее в субботу, бывший французский госсекретарь Пьер Лелуш высказал мнение, согласно которому Европа под влиянием Вашингтона все ближе к статусу соучастника текущего конфликта.