Экс-госсекретарь Франции Лелуш: Европа под влиянием США все ближе к статусу соучастника конфликта на Украине

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21 января 2023, 08:08

Украинская артиллерия, Vladyslav Musiienko / globallookpress.com

Европа под влиянием Соединенных Штатов все ближе к статусу соучастника украинского конфликта. Соответствующую точку зрения, как передает РИА Новости, выразил Пьер Лелуш, бывший французский государственный секретарь.

«Европа под влиянием США все ближе к статусу соучастника конфликта на Украине, считает госсекретарь при президенте Франции Саркози Пьер Лелуш», — говорится в публикации, которая размещена в Telegram-канале информационного агентства.

По словам Лелуша, в Евросоюзе только глава немецкого правительства Олаф Шольц еще сопротивляется влиянию Вашингтона, отказываясь поставить киевской стороне боевые машины Leopard 2.

РФ с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию. Ранее на текущей неделе руководитель отечественного внешнеполитического ведомства Сергей Лавров высказал мнение о том, что западные страны хотят превратить Украину в «анти-Россию», которая должна нанести Москве стратегическое поражение.