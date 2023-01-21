Политолог Марков: Киев хочет сделать из Арестовича лидера общественного мнения для русских в Украине, чтобы «нагло обмануть их»

Аргументы Недели → Политика 13+

21 января 2023, 23:19 Источник: Telegram Сергея Маркова

Алексей Арестович. Фото: Telegram/t.me/O_Arestovich_official

Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович критикует украинские власти по их же заданию. Из него пытаются сделать «искусственного» лидера общественного мнения для пророссийского населения, проживающего на Юго-Востоке Украины. В этом уверен политолог Сергей Марков.

От утверждает, что такого же мнения придерживаются «абсолютно все» в его окружении. Задача, которую таким образом, хочет решить Киев, считает Марков, - обман русского населения страны.

«Арестовича сейчас специально посылают говорить что то критическое в отношении киевского режима, чтобы <...> обмануть [пророссийское население]. Как уже обманул в прошлом Зеленский. А еще раньше обманул Порошенко. Вот интересно, если все уверены, что цель Арестовича - нагло обмануть русских людей на Украине, он сможет это все таки сделать?», - написал Марков в своем телеграм-канале.

Ранее в субботу Арестович заявлял, что после 14 января победа Украины уже не выглядит «гарантированной».