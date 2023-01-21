Экс-депутат Рады Кива: главу МВД Украины Монастырского ликвидировали спецслужбы Запада, такая судьба ждет всю команду Зеленского

Аргументы Недели → Политика 13+

21 января 2023, 12:07

Денис Монастырский, Pavlo_bagmutukrinform / globallookpress.com

Руководителя украинского МВД Дениса Монастырского, который погиб в Броварах в результате авиационной катастрофы, ликвидировали спецслужбы Запада, такая судьба ждет всю команду президента Владимира Зеленского. Об этом написал в своем Telegram-канале Илья Кива, бывший депутат Верховной Рады.

«Можно с уверенностью сказать: западные спецслужбы убирают ненужных свидетелей и отработанный материал. Подобный исход ждет каждого из команды Зеленского», — говорится, в частности, в публикации Кивы.

Как сообщалось ранее в субботу, экс-посол ЛНР в Москве Родион Мирошник сделал прогноз, согласно которому Берлин не сможет долго сопротивляться давлению со стороны Вашингтона по вопросу поставок танков Киеву.