Зеленский об итогах встречи контактной группы по Украине в Рамштайне: «не все можно публично объявлять»

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20 января 2023, 22:29

Президент Украины Владимир Зеленский, The Presidential Office of Ukrai/globallook.com

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что благодаря решениям, принятым во время встречи контактной группы по Украине на авиабазе Рамштайн 20 января, будет «укреплена устойчивость» страны.

О конкретной помощи, которая будет предоставлена Киеву по итогам встречи, Зеленский говорить не стал.

«Не всегда можно публично объявлять, о чем ведутся разговоры в формате Рамштайна. Это закрытая дискуссия — и так должно быть», - написал украинский президент в своем телеграм-канале.

Он также отметил решимость «партнеров Украины» поддерживать страну столько, сколько это необходимо, и выразил уверенность, что решение о поставках современных западных танков будет принято, хотя за это «придется побороться».

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что договоренности в Рамштайне позволят Украине начать наступление.