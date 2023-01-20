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Аргументы Недели → Политика 13+

Spiegel: Столтенберг считает, что благодаря новому оружию Украина сможет начать наступление

, 19:55

Spiegel: Столтенберг считает, что благодаря новому оружию Украина сможет начать наступление
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Фото: Hannes P Albert/globallook.com

Благодаря новой военной помощи, договоренности о которой были достигнуты в ходе встречи контактной группы по Украине на авиабазе «Рамштайн» 20 января, Киев сможет перейти к наступлению. Об этом заявил в своем выступлении генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Как пишет Spiegel, генсек альянса сообщил, что Украина получит сотни единиц БМП, боевых танков и бронированных автомобилей. Что касается танков Leopard 2, дискуссия по ним будет продолжена.

Ранее глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявлял, что единства позиции по поставкам «Леопардов» Украине среди союзников в Рамштайне не было достигнуто.

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Общество

Сотрудники ООН доставили в район Соледара гуманитарную помощь

Сотрудники Организации Объединенных Наций прибыли в район в 12 километрах от Соледара с гуманитарной помощью. Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хакт рассказал в пятницу на брифинге, что сотрудники организации утром прибыли в находящийся под контролем Киева район около города Соледара с тремя гуманитарными конвоями, которые перевозили грузы для более чем 800 человек.