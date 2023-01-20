Spiegel: Столтенберг считает, что благодаря новому оружию Украина сможет начать наступление

Благодаря новой военной помощи, договоренности о которой были достигнуты в ходе встречи контактной группы по Украине на авиабазе «Рамштайн» 20 января, Киев сможет перейти к наступлению. Об этом заявил в своем выступлении генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Как пишет Spiegel, генсек альянса сообщил, что Украина получит сотни единиц БМП, боевых танков и бронированных автомобилей. Что касается танков Leopard 2, дискуссия по ним будет продолжена.
Ранее глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявлял, что единства позиции по поставкам «Леопардов» Украине среди союзников в Рамштайне не было достигнуто.