Spiegel: Столтенберг считает, что благодаря новому оружию Украина сможет начать наступление

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20 января 2023, 19:55

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Фото: Hannes P Albert/globallook.com

Благодаря новой военной помощи, договоренности о которой были достигнуты в ходе встречи контактной группы по Украине на авиабазе «Рамштайн» 20 января, Киев сможет перейти к наступлению. Об этом заявил в своем выступлении генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Как пишет Spiegel, генсек альянса сообщил, что Украина получит сотни единиц БМП, боевых танков и бронированных автомобилей. Что касается танков Leopard 2, дискуссия по ним будет продолжена.

Ранее глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявлял, что единства позиции по поставкам «Леопардов» Украине среди союзников в Рамштайне не было достигнуто.