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Spiegel: германская разведка сообщила о больших потерях, которые несет украинская армия под Бахмутом

, 16:06 Источник: ТАСС

Spiegel: германская разведка сообщила о больших потерях, которые несет украинская армия под Бахмутом
Украинский солдат. Фото: Ximena Borrazas/globallook.com

Украинская армия в боях под Бахмутом (Артемовском) несет ежедневные потери, оценивающиеся трехзначными числами. Об этом говорилось в секретном докладе Федеральной разведывательной службы Германии (БНД), который был предоставлен  на этой неделе депутатам Бунедстага, сообщает в пятницу Der Spiegel.

«То, что смогли сообщить официальные лица, настораживает: на фронте под Бахмутом украинцы сейчас несут огромные потери, а на брифинге БНД говорилось о трехзначных числах погибших за сутки», - утверждается в публикации.

Кроме того, в ней приводятся данные аналитиков, которые считают, что возможное падение Бахмута окажет влияние на всю линию обороны Украины.

Ранее 20 января штаб ДНР, а затем и Минобороны РФ сообщали о переходе под контроль российской группировки войск села Клещеевка неподалеку от Бахмута.

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