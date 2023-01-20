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20 января 2023, 11:56 Источник: РИА "Новости"

военный, сайт Минобороны РФ

Сотрудники штаба Донецкой Народной Республики заявили утром в пятницу, 20 июня, что российские военные к настоящему моменту освободили село Клещеевка, которое расположено под городом Артемовск.

В минувший четверг основатель группы Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что населенный пункт Клещеевка перешел под контроль подразделений Российской Федерации.

Он заявил, что село является важным пригородом Артемовска, а также призвал не верить сообщениям о бегстве бойцов Вооруженных сил Украины, однако заверил, что город впоследствии будет взят.