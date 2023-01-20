Севастопольский губернатор Развожаев назвал фейком ВСУ информацию о скрытой мобилизации в регионе

Аргументы Недели → Политика 13+

20 января 2023, 15:41 Источник: Telegram

Михаил Развожаев. Фото: Telegram/t.me/razvozhaev/

Информация о том, что в Севастополе идет подготовка к скрытой мобилизации, - это фейк, который разгоняет Центр информационно-психологических операций ВСУ (ЦИПсО). Об этом написал в пятницу в своем телеграм-канале губернатор города Михаил Развожаев.

По соцсетям в последние дни начали распространяться слухи о том, что севастопольские военкоматы вызывают людей, имеющих бронь.

«Конечно же это ложь! Дело в том, что с 23 января начнется прием заявок на отсрочку от срочной службы для ИТ-специалистов в рамках весеннего призыва», - пояснил Развожаев.

Он также заявил, что цель ЦИПсО — посеять панику среди населения и призвал доверять только проверенной информации.

Ранее в администрации президента РФ, отвечая на запрос депутата псковского областного собрания Артура Гайдука, сообщили, что указ Путина о частичной мобилизации продолжает действовать. В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 20 января рекомендовал ориентироваться на слова президента РФ о завершении частичной мобилизации.