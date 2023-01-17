В администрации президента подтвердили, что указ Путина о частичной мобилизации продолжает действовать

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17 января 2023, 15:56 Источник: RTVI

Призывной пункт. Фото: Sergey Petrov/globallook.com

В администрации президента подтвердили, что указ президента РФ Владимира Путина о частичной мобилизации продолжает действовать. Это следует из ответа АП на запрос депутата псковского областного собрания от партии «Яблоко» Артура Гайдука.

В ответе депутату, копию которого разместил в своем Telegram телеканал RTVI, говорится, что оповещение и призыв граждан, пребывающих в запасе, завершены 28 октября, но военкоматы «продолжают комплектовать воинские части» за счет добровольцев и контрактников.

«Действие Указа Президента РФ от 21 сентября 2022 г. № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в РФ» продолжается», — сказано в документе.

Ранее сенатор Андрей Клишас утверждал, что необходимости в указе, отменяющем мобилизацию, нет, так как слова президента, заявившего о ее завершении, сами по себе обладают легитимностью.