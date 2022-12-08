Клишас: «в восприятии людей» слова Путина значат больше, чем официальный указ о завершении мобилизации

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8 декабря 2022, 14:19 Источник: Ведомости

Андрей Клишас, фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Андрей Клишас, руководитель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, заявил, что необходимости в официальном указе президента РФ об окончании частичной мобилизации нет.

Сенатор в четверг в интервью «Ведомостям» призвал понять, что государство не может для каждой общественно значимой ситуации выпускать по документу.

По мнению политика, необходимости в указе об окончании мобилизации нет.

Клишас считает, что с политической точки зрения, с точки зрения легитимности, большей силы, чем слова президента, в России нет. Сенатор отметил, что Президент РФ Владимир Путин «является верховным главнокомандующим, и он объявил об окончании мобилизации».

«Вы думаете, указ сильнее, чем слова? Мне кажется, нет, во всяком случае, в восприятии людей», - заявил политик.

Клишас предложил представить, что указ выпущен, но Путин об этом ничего не заявил и уклоняется от ответа на вопрос о мобилизации. Политик думает, что россияне бы обсуждали: «Указ-то указом, но почему президент ничего не подтверждает под камерами».

7 декабря Путин заявил, что в зоне спецоперации находится половина из 300 тысяч человек, мобилизованных осенью. На полигонах Минобороны РФ в резерве находятся 150 тысяч мобилизованных граждан.