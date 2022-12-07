Путин: разговоры о дополнительной мобилизации не имеют смысла, такой необходимости сегодня нет

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7 декабря 2022, 17:44 Источник: ТАСС

Президент РФ Владимир Путин, фото с сайта Кремля.

Необходимости в дополнительной мобилизации в настоящее время нет, поэтому вести речь о ней не имеет смысла. Об этом президент России Владимир Путин заявил в среду во время заседания Совета по правам человека, который походит в режиме видеоконференции.

По словам Путина, сейчас в зоне спецоперации находится половина из 300 тысяч человек, мобилизованных осенью. 77 тысяч из них состоят в боевых подразделениях, 73 — в войсках территориальной обороны. Остальные мобилизованные проходят подготовку на полигонах и в учебных центрах.

«Ребята воюют блестяще, относиться к ним должны соответствующе, как к героям», - сказал президент.

Отвечая на вопрос о продолжении мобилизации, Путин заявил, что разговоры о ней не имеют смысла, так как «такой необходимости сегодня нет.».