Глава «Роскосмоса» Борисов доложил Путину ситуацию по космодрому Восточный

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19 января 2023, 21:27

В. Путин и Ю.Борисов, фото с сайта Кремля

Президент РФ Владимир Путин в четверг провёл рабочую встречу с генеральным директором госкорпорации «Роскосмос» Юрием Борисовым. В первую очередь Борисов доложил ситуацию по космодрому Восточный.

По данным руководителя госкорпорации по космической деятельности, работы на космодроме Восточный выполняются достаточно ритмично. Борисов заявил, что планы второй очереди по созданию стартового комплекса для «Ангары-5» будут выполнены в срок.

Он выразил надежду завершить все строительные работы к середине 2023 года, а все монтажные работы и готовность к пуску – к концу этого года, как было запланировано Указом главы государства. Борисов подчеркнул, что здесь ситуация стабилизирована.

Руководитель госкорпорации также сообщил о завершении строительства взлётно-посадочной полосы, которая великолепного качества.

По данным Борисова, аэродромный комплекс будет построен к концу 2023 года. Он выразил надежду, что строители не подведут.