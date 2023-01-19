Новый министр обороны Германии Писториус: «нападение на Украину» дало НАТО шанс проявить себя жизнеспособным альянсом

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19 января 2023, 14:43 Источник: ТАСС

Министр обороны Германии Борис Писториус, Michael Kappeler / globallookpress.com

«Нападение на Украину» дало НАТО шанс проявить себя жизнеспособным военно-политическим блоком. Соответствующую точку зрения, как передает ТАСС, озвучил Борис Писториус, новый руководитель министерства обороны Германии.

«Нападение на Украину дало НАТО шанс проявить себя тем, чем она является, а именно — жизнеспособным, стабильным альянсом, который показал и будет продолжать демонстрировать свою способность реагировать и действовать», — процитирован Писториус в материале, появившемся на сайте российского информационного агентства.

Также министр отметил, что Берлин вместе с союзниками продолжит оказывать помощь киевской стороне.

Москва с 24 февраля 2022-го осуществляет специальную военную операцию. Ранее в четверг сообщалось, что Европарламент одобрил документ, в котором содержится призыв к организации «спецтрибунала по Украине» и использованию активов России «для репараций Киеву».