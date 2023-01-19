Политолог Марков: пост главы МВД Украины после гибели в авиакатастрофе Монастырского может занять ставленник США

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19 января 2023, 14:18

Денис Монастырский, Anatolii Siryk / globallookpress.com

Должность руководителя украинского МВД после гибели в авиакатастрофе в Броварах Дениса Монастырского может занять ставленник Соединенных Штатов. Соответствующий вариант развития событий допустил российский политолог Сергей Марков.

«Погибший глава МВД Украины Монастырский был единственный глава силовиков по квоте Зеленского», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного эксперта.

Согласно его утверждению, руководитель Службы безопасности Украины подчинен ЦРУ, главком армии бывшей советской республики — Пентагону, военная разведка Киева — Разведывательному управлению Минобороны США.

По словам Сергея Маркова, «сейчас все на Украине смотрят, назначат ли американцы своего главу МВД или позволят Зеленскому назначить опять своего».

Ранее в четверг сообщалось, что экс-депутат Верховной Рады Илья Кива после гибели Дениса Монастырского предрек ликвидацию главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного.