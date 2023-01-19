Экс-депутат Рады Кива после гибели в авиакатастрофе главы МВД Украины Монастырского предрек ликвидацию главкома ВСУ Залужного

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19 января 2023, 09:18

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, Ukrainian Presidential Press Office / globallookpress.com

Бывший депутат Верховной Рады Илья Кива после гибели в авиакатастрофе руководителя украинского МВД Дениса Монастырского спрогнозировал ликвидацию главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного. Соответствующая публикация размещена в Telegram-канале экс-парламентария.

«Чуть промахнулся: была информация, что готовят ликвидацию руководителя силового ведомства. Проанализировал, все указывало на главкома Залужного, а ликвидировали министра МВД Монастырского с его заместителями», — говорится в посте, который выложил Кива.

Он высказал мнение, что «Залужный теперь следующий».

Ранее на текущей неделе Илья Кива выступил с утверждением, согласно которому вертолет с Денисом Монастырским, разбившийся в Броварах, сбила ракета, выпущенная украинской противовоздушной обороной.