Экс-депутат Рады Кива: разбившийся в Броварах вертолет с главой МВД Монастырским сбила ракета ПВО Украины

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18 января 2023, 15:13

Глава МВД Украины Денис Монастырский, Pavlo_bagmut / globallookpress.com

Вертолет с главой украинского МВД Денисом Монастырским, который разбился в Броварах, сбила ракета противовоздушной обороны бывшей советской республики. С соответствующим утверждением выступил экс-депутат Верховной Рады Илья Кива.

«Вертолет, на борту которого находилось все руководство МВД, сбила украинская ПВО, сообщил источник. Сразу их всех посадили в один борт, а потом уничтожили ракетой!» — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале политического деятеля.

Как сообщалось ранее сегодня, Кива после гибели Монастырского в авиационной катастрофе выразил уверенность в том, что вертолет украинского лидера Владимира Зеленского уже готов к «последнему полету».