Зеленский: нерешительность Запада в поставке танков является неправильной стратегией

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19 января 2023, 11:46 Источник: РИА Новости

Владимир Зеленский, President Of Ukraine/Keystone Press Agency

Стратегия Запада в вопросе поставок танков Украине является неправильной. Так считает Владимир Зеленский.

«Есть такие моменты, когда не надо сомневаться, когда ты говоришь, я дам танки, когда кто-то другой даст танки», - заявил Зеленский в ходе своего онлайн-выступления на международном экономическом форуме в Давосе.

По мнению украинского лидера, подобная стратегия не является до конца правильной.

Ранее сообщалось о том, что Германия намерена поставить Украине танки Leopard 2 только в том случае, если США отправят Киеву свои Abrams.