Süddeutsche Zeitung: Шольц одобрит поставки «Леопардов» Украине, если США предоставят ей свои «Абрамсы»

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18 января 2023, 23:19 Источник: ТАСС

Олаф Шольц и Джо Байден. Фото: Flashpic/globallook.com

Канцлер ФРГ Олаф Шольц согласится на поставки Украине танков Leopard-2, если США в свою очередь предоставят ей свои танки Abrams. Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщила в среду немецкая газета Süddeutsche Zeitung.

По информации источников издания, именное такое условие обговаривали во вторник по телефону Шольц и президент США Джо Байден. При этом американский лидер не дал своего однозначного согласия.

Ранее, Шольц, высказываясь о возможности поставок немецких танков Украине, неоднократно уходил от прямых ответов, подчеркивая, что в этом вопросе не будет «действовать в одиночку».