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Шольц: чтобы конфликт в Украине завершился, Россия должна потерпеть неудачу

, 21:12 Источник: ТАСС

Шольц: чтобы конфликт в Украине завершился, Россия должна потерпеть неудачу
Канцлер ФРГ Олаф Шольц. Фото: IMAGO/Christian Spicker/globallook.com

Канцлер ФРГ Олав Шольц, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе 18 января, назвал условие завершения украинского конфликта. По его мнению, для его окончания необходимо, чтобы «российская агрессия потерпела неудачу».

В ходе своего выступления он еще раз подтвердил, что ФРГ продолжит поддержку Украины столько, сколько это понадобится, однако в очередной раз ушел от прямого ответа на вопрос о поставках танков Киеву.

«Мы сотрудничаем по этому вопросу с нашими друзьями и партнерами и ничего не делаем в одиночку», - заявил он.

Ранее Шольц в контексте поставок "Леопардов" Украине говорил, что руководство ФРГ исключает риск прямого столкновения НАТО и России.

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