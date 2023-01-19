Посол в США Антонов: Россия уничтожит любое западное оружие, которое поставляется на Украину

Россия не оставит без ответа удары по своим территориям, в том числе и по Крыму. Об этом заявил посол в США Анатолий Антонов.
«Для всех должно стать очевидным: какое бы оружие американцами или натовцами не поставлялось режиму Зеленского, мы его уничтожим», - говорит дипломат. Он подчеркнул, поставки оружия на Украину станут причиной еще большего количества жертв среди мирного населения.
Антонов призвал прислушаться к мнению президента Владимира Путина и главы МИД Сергея Лаврова о том, что одержать победу над Россией нельзя.
Ранее Зеленский призвал мировое сообщество к ускорению поставок оружия на Украину.