Посол в США Антонов: Россия уничтожит любое западное оружие, которое поставляется на Украину

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19 января 2023, 07:32 Источник: РИА Новости

Анатолий Антонов, Russian Embassy in the USA/via Globallookpress.com

Россия не оставит без ответа удары по своим территориям, в том числе и по Крыму. Об этом заявил посол в США Анатолий Антонов.

«Для всех должно стать очевидным: какое бы оружие американцами или натовцами не поставлялось режиму Зеленского, мы его уничтожим», - говорит дипломат. Он подчеркнул, поставки оружия на Украину станут причиной еще большего количества жертв среди мирного населения.

Антонов призвал прислушаться к мнению президента Владимира Путина и главы МИД Сергея Лаврова о том, что одержать победу над Россией нельзя.

Ранее Зеленский призвал мировое сообщество к ускорению поставок оружия на Украину.