Зеленский, выступая на Давосском форуме, заявил, что мир должен действовать быстрее, чем Россия

Президент Украины Владимир Зеленский выступил в среду по видеосвязи на Давосском Всемирном экономическом форуме. Основной темой выступления был призыв к союзникам ускорить поставки вооружений Украине.
«Когда зло возвращается, миру нужна скорость и решительность. Россия экспортирует террор, и мир должен действовать быстрее, чем действует она», - заявил Зеленский.
Накануне супруга украинского президента Елена Зеленская, которая принимает участие в работе Давосского форума, передала письма с украинской «формулой мира» председателю Еврокомиссии, а также лидерам Швейцарии и КНР.