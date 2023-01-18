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Зеленский, выступая на Давосском форуме, заявил, что мир должен действовать быстрее, чем Россия

, 20:41

Зеленский, выступая на Давосском форуме, заявил, что мир должен действовать быстрее, чем Россия
Президент Украины Владимир Зеленский, The Presidential Office of Ukrai/globallook.com

Президент Украины Владимир Зеленский выступил в среду по видеосвязи на Давосском Всемирном экономическом форуме. Основной темой выступления был призыв к союзникам ускорить поставки вооружений Украине.

«Когда зло возвращается, миру нужна скорость и решительность. Россия экспортирует террор, и мир должен действовать быстрее, чем действует она», - заявил Зеленский.

Накануне супруга украинского президента Елена Зеленская, которая принимает участие в работе Давосского форума, передала письма с украинской «формулой мира» председателю Еврокомиссии, а также лидерам Швейцарии и КНР.  

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