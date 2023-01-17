Жена Зеленского Елена хочет передать «формулу мира» на форуме в Швейцарии

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17 января 2023, 15:20 Источник: РИА Новости

Елена Зеленская, фото Facebook

Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена, которая принимает участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе, сделала заявление о том, что передаст письма с «формулой мира» главам Еврокомиссии, Швейцарии и КНР.

Она отмечает, что послания передаются от украинского лидера. Письма получила Ален Берсе, Урсула фон дер Ляйн, Си Цзиньпин и Лю Хэ.

Ранее стало известно о том, что читатели британского издания Daily Mail негативно отреагировали на новость о поездке Зеленской на экономический форум в Швейцарию и оставили под публикацией свои точки зрения.