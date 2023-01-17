Читатели Daily Mail негативно прокомментировали поездку жены Зеленского на ВЭФ в Давосе

Читатели британского издания Daily Mail негативно прокомментировали новость о поездке жены президента Украины Владимира Зеленского Елены на Всемирный экономический форум в Швейцарии.
Один из пользователей задался вопросом о том, откуда у жены политика могли появиться средства на подобное мероприятие. Он предположил, что это профинансировали налогоплательщики Британии.
Другой читатель сделал вывод, что цель поездки - просьба о получении нового оружия для Киева.
Третий комментатор возмутился полетами на частных самолетах, пока жители Украины бегут в другие страны.
Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров высказался о том, что Вооруженные силы России способны начать освобождать украинскую территорию, «если будет команда».