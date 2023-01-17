Читатели Daily Mail негативно прокомментировали поездку жены Зеленского на ВЭФ в Давосе

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17 января 2023, 09:33 Источник: РИА Новости

Attila Husejnow/globallook.com

Читатели британского издания Daily Mail негативно прокомментировали новость о поездке жены президента Украины Владимира Зеленского Елены на Всемирный экономический форум в Швейцарии.

Один из пользователей задался вопросом о том, откуда у жены политика могли появиться средства на подобное мероприятие. Он предположил, что это профинансировали налогоплательщики Британии.

Другой читатель сделал вывод, что цель поездки - просьба о получении нового оружия для Киева.

Третий комментатор возмутился полетами на частных самолетах, пока жители Украины бегут в другие страны.

Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров высказался о том, что Вооруженные силы России способны начать освобождать украинскую территорию, «если будет команда».