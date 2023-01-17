Глава Чечни Кадыров: российские войска могут освободить всю Украину, «если будет команда»

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17 января 2023, 08:50

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, Ministry of Culture Russia / globallookpress.com

Вооруженные силы Российской Федерации могут освободить всю украинскую территорию, «если будет команда». На это указал руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Политический деятель отметил, что подразделения РФ «продолжают планомерно зачищать Донбасс от натовских и бандеровских формирований». По словам Кадырова, все задачи, ставящиеся президентом Владимиром Путиным, успешно выполняются.

«Если будет команда, у нас есть возможность освободить даже всю Украину», — говорится в публикации, которая размещена в Telegram-канале чеченского лидера.

Москва с 24 февраля 2022-го проводит специальную военную операцию. Ранее во вторник сообщалось, что экс-член Верховной Рады Илья Кива призвал наказать Варшаву, чьи солдаты убивают российских военнослужащих на Украине.