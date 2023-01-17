Бывший депутат Рады Кива призвал наказать Польшу, чьи солдаты убивают российских военных на Украине

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17 января 2023, 08:38

Польские военные, Pacific Press / globallookpress.com

Бывший депутат Верховной Рады Илья Кива призвал наказать Польшу, чьи солдаты убивают российских военнослужащих на Украине. Соответствующая публикация размещена в Telegram-канале политического деятеля.

«У меня один вопрос: почему польские солдаты могут убивать российских солдат на Украине и это остается безнаказанным для Польши?» — написал Кива.

По словам экс-парламентария, Варшава напрямую участвует в украинском конфликте.

Москва с 24 февраля 2022 года осуществляет специальную военную операцию. Ранее сегодня сообщалось, что чеченский лидер Рамзан Кадыров назвал РФ великой ядерной державой, которая способна «спокойно» противостоять Североатлантическому альянсу и «даже всему миру».