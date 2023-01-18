Вучич считает бесстыдством требования Европарламента признать независимость Косово

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18 января 2023, 22:55 Источник: РИА Новости

Александр Вучич, Predrag Milosavljevic/XinHua

Требования к Белграду признать независимость Косово являются примером бесстыдства западных стран. Об этом заявил сербский президент Александр Вучич.

«До какой меры может идти это бесстыдство? У меня нет слов, они говорят - необходимо осудить тех, кто подстрекает сецессию, якобы части Косово и Боснии и Герцеговины», - сказал Вучич на форуме в Давосе.

Политик подчеркнул, что Запад принял решение бомбить Сербию и отделить часть ее территории «вопреки законам человечества».

По словам президента, западные страны в качестве аргумента понимают исключительно силу.

На полях форума Вучич также заявил о том, что у Запада только одна позиция в по вопросу антироссийских санкций и Косово.