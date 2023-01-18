Вучич считает бесстыдством требования Европарламента признать независимость Косово

Требования к Белграду признать независимость Косово являются примером бесстыдства западных стран. Об этом заявил сербский президент Александр Вучич.
«До какой меры может идти это бесстыдство? У меня нет слов, они говорят - необходимо осудить тех, кто подстрекает сецессию, якобы части Косово и Боснии и Герцеговины», - сказал Вучич на форуме в Давосе.
Политик подчеркнул, что Запад принял решение бомбить Сербию и отделить часть ее территории «вопреки законам человечества».
По словам президента, западные страны в качестве аргумента понимают исключительно силу.
На полях форума Вучич также заявил о том, что у Запада только одна позиция в по вопросу антироссийских санкций и Косово.