Вучич: Запад придерживается только своей точки зрения по поводу антироссийских санкций и независимости Косово

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18 января 2023, 20:04

Александр Вучич, Tomas Tkacik/Keystone Press Agency

Запад занимает единственную позицию по поддержке санкционной политики против России и независимости Косово. Об этом заявил сербских президент Александр Вучич.

«Единственное, что их занимает - санкции, независимое Косово, никакого несогласия с ними, все кто против - их противник», - сказал Вучич на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

По словам сербского лидера, страны запада не хотят рассматривать соответствующие вопросы с другой точки зрения. Он подчеркнул, что настал один из наиболее тяжелых годов в современной истории в экономическом и политическом плане.

Ранее Вучич поблагодарил Россию за поддержку суверенитета Сербии.