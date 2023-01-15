Президент Сербии Вучич поблагодарил РФ за поддержку сувернитета республики на международных форумах

Благодарность относительно поддержки Белграда в защите территориальной целостности выразил глава Сербии Александр Вучич. Слова были адресованы послу России Александру Боцан-Харченко.
Сегодня, 15 января, Вучич принял российского посла в столице Сербии.
На приеме глава республики заявил, что Сербия «продолжает быть хранителем мира и стабильности в регионе».
Боцан-Харченко, в свою очередь, сообщил, что Россия продолжает поддерживать независимость и суверенитет Сербии.
Также Вучич выразил благодарность РФ за поддержку на международных форумах.
Ранее глава Сербии Александр Вучича прокомментировал заявление премьера Косово Альбина Курти о границе республик. По его мнению, он возомнил себя «новым Зеленским».