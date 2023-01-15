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Президент Сербии Вучич поблагодарил РФ за поддержку сувернитета республики на международных форумах

, 14:32 Источник: РИА Новости

Президент Сербии Вучич поблагодарил РФ за поддержку сувернитета республики на международных форумах
Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Благодарность относительно поддержки Белграда в защите территориальной целостности выразил глава Сербии Александр Вучич. Слова были адресованы послу России Александру Боцан-Харченко. 

Сегодня, 15 января, Вучич принял российского посла в столице Сербии. 

На приеме глава республики заявил, что Сербия «продолжает быть хранителем мира и стабильности в регионе». 

Боцан-Харченко, в свою очередь, сообщил, что Россия продолжает поддерживать независимость и суверенитет Сербии. 

Также Вучич выразил благодарность РФ за поддержку на международных форумах. 

Ранее глава Сербии Александр Вучича прокомментировал заявление премьера Косово Альбина Курти о границе республик. По его мнению, он возомнил себя «новым Зеленским».

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