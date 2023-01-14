Вучич про заявление Курти о границе Сербии и Косова: косовский премьер пытается представить себя новым Зеленским

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14 января 2023, 18:03

Премьер-министр Косова Альбин Курти, Andreas Gora / globallookpress.com

Президент Александр Вучич, реагируя на заявление Альбина Курти о границе Сербии и Косова, отметил, что косовский премьер-министр пытается представить себя новым Зеленским. Об этом информирует Telegram-канал «RT на русском».

Некоторое время назад Курти выразил точку зрения, согласно которой граница Сербии и Косова стала границей Североатлантического альянса и Российской Федерации.

«У нас есть свои границы, установленные Уставом ООН и резолюцией 1244», — приведен комментарий Вучича в публикации, появившейся в TG-канале.

По словам сербского лидера, Альбин Курти пытается «представить себя в качестве большой жертвы и какого-то нового Зеленского».

Как сообщалось ранее на текущей неделе, отечественный парламентарий Леонид Слуцкий указал, что Вашингтон продолжает нагло шантажировать Белград с целью разрушения его дружественных связей с Москвой.