Вашингтон продолжает нагло шантажировать Белград с целью разрушения дружественных связей Сербии с Российской Федерацией. На это указал депутат Государственной Думы Леонид Слуцкий.
Отечественный парламентарий прокомментировал заявление советника американского внешнеполитического ведомства Дерека Шолле, который отметил, что Сербия должна ввести ограничительные меры в отношении Москвы для своего развития.
«США продолжают наглый шантаж Сербии для разрушения дружественных связей с Россией», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале Слуцкого.
По его словам, «поддаться на такие уговоры — значит сделать шаг к потере суверенитета и, по сути, присоединению к большой американской колонии в Европе».
Как сообщалось ранее на текущей неделе, Леонид Слуцкий выразил мнение о том, что Украина превращается в утилизационный центр для западного «военного хлама».