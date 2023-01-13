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13 января 2023, 11:54

Депутат Госдумы РФ Леонид Слуцкий, Evgeny Philippov / globallookpress.com

Вашингтон продолжает нагло шантажировать Белград с целью разрушения дружественных связей Сербии с Российской Федерацией. На это указал депутат Государственной Думы Леонид Слуцкий.

Отечественный парламентарий прокомментировал заявление советника американского внешнеполитического ведомства Дерека Шолле, который отметил, что Сербия должна ввести ограничительные меры в отношении Москвы для своего развития.

«США продолжают наглый шантаж Сербии для разрушения дружественных связей с Россией», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале Слуцкого.

По его словам, «поддаться на такие уговоры — значит сделать шаг к потере суверенитета и, по сути, присоединению к большой американской колонии в Европе».

Как сообщалось ранее на текущей неделе, Леонид Слуцкий выразил мнение о том, что Украина превращается в утилизационный центр для западного «военного хлама».