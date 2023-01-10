Депутат Слуцкий: Украина превращается в утилизационный центр для «военного хлама», благодаря чему обогащается западный ВПК

Украина в настоящий момент превращается в утилизационный центр для «военного хлама», благодаря чему обогащается ВПК западных стран. Соответствующую точку зрения, как передает ТАСС, озвучил Леонид Слуцкий, депутат Государственной Думы РФ.
«Киевский режим бравирует превращением своей страны в утилизационный центр для военного хлама, благодаря чему обогащается западный военно-промышленный комплекс, в первую очередь американский», — процитирован парламентарий в публикации, которая размещена на сайте отечественного информационного агентства.
Ранее сегодня сообщалось, что, согласно сведениям, распространенным Reuters, Соединенное Королевство пока не приняло решения о поставках танков киевской стороне.