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10 января 2023, 16:41 Источник: ТАСС

Депутат Госдумы РФ Леонид Слуцкий, Russian State Duma / globallookpress.com

Украина в настоящий момент превращается в утилизационный центр для «военного хлама», благодаря чему обогащается ВПК западных стран. Соответствующую точку зрения, как передает ТАСС, озвучил Леонид Слуцкий, депутат Государственной Думы РФ.

«Киевский режим бравирует превращением своей страны в утилизационный центр для военного хлама, благодаря чему обогащается западный военно-промышленный комплекс, в первую очередь американский», — процитирован парламентарий в публикации, которая размещена на сайте отечественного информационного агентства.

Ранее сегодня сообщалось, что, согласно сведениям, распространенным Reuters, Соединенное Королевство пока не приняло решения о поставках танков киевской стороне.