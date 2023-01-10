Reuters: Великобритания пока не приняла решения о поставках Украине танков

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10 января 2023, 16:19

Флаг Великобритании, Maksim Konstantinov / globallookpress.com

Соединенное Королевство пока не приняло решения о поставках танков киевской стороне. Соответствующую информацию, как пишет Telegram-канал «RT на русском», распространило агентство Reuters.

«Великобритания еще не приняла решения о поставках танков на Украину, заявил Reuters представитель британского премьера», — говорится в публикации, которая появилась в TG-канале.

Москва с 24 февраля 2022 года осуществляет специальную военную операцию. Ранее на текущей неделе сообщалось, что, согласно сведениям Sky News, Лондон впервые с начала украинского конфликта рассматривает возможность передачи Киеву танков Challenger 2.