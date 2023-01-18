Дуда сообщил, что Зеленский потребовал от НАТО гарантий безопасности

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18 января 2023, 22:13 Источник: РИА Новости

Анджей Дуда и Владимир Зеленский во время встречи во Львове. Фото: President Of Ukraine/globallook.com

Дуда заявил, что Зеленский хочет «немедленно» получить от НАТО гарантии безопасности Президент Украины Владимир Зеленский попросил своего польского коллегу поговорить с руководством НАТО о немедленном предоставлении гарантий безопасности Украине. Об этом польский лидер Анджей Дуда рассказал в ходе своего выступления на Давосском Всемирном экономическом форуме. Его выступление транслировало Польское телевидение.

Дуда сообщил, что во время недавнего визита во Львов он и литовский президент Науседа говорили Зеленскому, что двери НАТО по-прежнему открыты для Украины. В ответ украинский лидер заявил, что понимает невозможность в настоящий момент полного членства его страны в НАТО, так как она находится в состоянии войны.

«Но мне нужны гарантии для моей страны, мне нужны гарантии безопасности. Пожалуйста поговорите с членами альянса, потому что это нужно нам немедленно», привел слова Зеленского Дуда.

Ранее сообщалось, что, выступая на форуме в Давосе по видеосвязи, Зеленский призвал союзников действовать быстрее, чем Россия.