Елена Зеленская считает, что в письме мужа к Си Цзиньпину содержится приглашение к диалогу

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18 января 2023, 21:51 Источник: РИА Новости

Владимир Зеленский и Елена Зеленская, Mohammad Javad Abjoushak/Keystone Press Agency

Письмо Владимира Зеленского, которое его жена, Елена Зеленская, собиралась передать Си Цзиньпину, является приглашением КНР к диалогу. Об этом первая леди Украины заявила на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

«Это было письмо президента Украины главе КНР, господину Си Цзиньпину, оно сопровождало украинскую формулу мира», - прокомментировала письмо Зеленская. Она выразила надежду на ответ и высказала мнение о том, что письмо является приглашением к диалогу.

Зеленская подчеркнула, что не знает его точного содержания, поскольку не читает чужие письма.

Ранее к диалогу международное сообщество призвал глава венгерского МИД Петер Сийярто.