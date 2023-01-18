Елена Зеленская считает, что в письме мужа к Си Цзиньпину содержится приглашение к диалогу

Письмо Владимира Зеленского, которое его жена, Елена Зеленская, собиралась передать Си Цзиньпину, является приглашением КНР к диалогу. Об этом первая леди Украины заявила на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
«Это было письмо президента Украины главе КНР, господину Си Цзиньпину, оно сопровождало украинскую формулу мира», - прокомментировала письмо Зеленская. Она выразила надежду на ответ и высказала мнение о том, что письмо является приглашением к диалогу.
Зеленская подчеркнула, что не знает его точного содержания, поскольку не читает чужие письма.
Ранее к диалогу международное сообщество призвал глава венгерского МИД Петер Сийярто.