Глава МИД Венгрии Сийярто: международная политика должна выйти на почву взаимоуважения

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18 января 2023, 21:15 Источник: РИА Новости

Петер Сийярто, Attila Volgyi/XinHua

Эпоха санкций должна смениться переговорами и диалогом. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

Как отметил политик, мир сталкивается с множеством проблем: вооруженными конфликтами, повешенной инфляцией, нехваткой продовольствия, миграцией.

«Чтобы хоть как-то выйти из этой ситуации и пережить эпоху кризисов и опасностей, необходимо, чтобы международная политика снова вернулась на почву взаимного уважения», - считает Сийярто.

Министр подчеркнул важность перехода от санкций к диалогу. Дипломат указал на то, что санкции приносят больше вреда тем, кто их вводит.

Ранее глава МИД РФ Лавров рассказал, что Вашингтон не пытался наладить контакт с Москвой.