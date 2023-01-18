Глава МИД Венгрии Сийярто: международная политика должна выйти на почву взаимоуважения

Эпоха санкций должна смениться переговорами и диалогом. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.
Как отметил политик, мир сталкивается с множеством проблем: вооруженными конфликтами, повешенной инфляцией, нехваткой продовольствия, миграцией.
«Чтобы хоть как-то выйти из этой ситуации и пережить эпоху кризисов и опасностей, необходимо, чтобы международная политика снова вернулась на почву взаимного уважения», - считает Сийярто.
Министр подчеркнул важность перехода от санкций к диалогу. Дипломат указал на то, что санкции приносят больше вреда тем, кто их вводит.
Ранее глава МИД РФ Лавров рассказал, что Вашингтон не пытался наладить контакт с Москвой.