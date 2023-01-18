Захарова в связи со словами Шольца о поражении России, предположила у него «врожденное уродство»

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18 января 2023, 21:36 Источник: Telegram Марии Захаровой

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Фото: Bulkin Sergey/globallook.com

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заподозрила «врожденное уродство» у канцлера ФРГ Олафа Шольца в связи с его высказываниями о российско-украинском конфликте, прозвучавшими на Всемирном экономическом форуме в Давосе в среду.

В частности, германский лидер заявил: для того чтобы конфликт завершился, «российская агрессия» должна потерпеть неудачу. В этом контексте он высказался за дальнейшую военную поддержку Украины.

Захарова очень коротко прокомментировала заявления канцлера ФРГ. «Врожденное уродство Шольца», - написала она в своем телеграм-канале.