Захарова обвинила во лжи еврокомиссара Кадри Симсон, которая считает, что РФ ведет энергетическую войну против Европы

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18 января 2023, 18:43 Источник: Telegram Марии Захаровой

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, MFA Russia/globallook.com

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала ложью заявление еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон, сделанное ею в ходе Всемирного экономического форума в Давосе.

Симсон обвинила Россию в том, что одновременно со специальной военной операцией в Украине она развернула энергетическую войну против Европы. Комментируя это высказывание в своем телеграм-канале в среду, Захарова заявила, что оно не соответствует действительности и спросила у Симсон, готова ли та ответить за свою ложь.

«Куда Кадри Симсон дела все заявления Президента Байдена и других американских официальных лиц о том, что проекты «Северный поток» будут уничтожены? Куда эта распространительница фейков дела заявления президента Трампа и его подчиненных о том, что Европе не нужны российские энергоресурсы?» - задалась вопросами представительница российского МИД.