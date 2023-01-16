В Давосе официально открылось пятьдесят третье заседание Всемирного экономического форума

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16 января 2023, 21:39 Источник: РИА "Новости"

основатель ВЭФ Клаус Шваб, Zheng Huansong/XinHua

В понедельник, 16 января, в швейцарском Давосе открылось пятьдесят третье заседание Всемирного экономического форума. С приветственной речью в начале мероприятия выступил основатель ВЭФ Клаус Шваб.

В рамках выступления Клаус Шваб отметил значимость Всемирного экономического форума в качестве площадки для встречи заинтересованных сторон.

Основатель ВЭФ обратил внимание на то, что сейчас мир сталкивается со многими кризисами. В сложившихся условиях, по его мнению, необходимо иметь платформу, на которой взаимодействуют все заинтересованные стороны глобального общества. Шваб выразил надежду на то, что участники форума смогут найти пути решения существующих проблем.