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В Давосе официально открылось пятьдесят третье заседание Всемирного экономического форума

, 21:39 Источник: РИА "Новости"

В Давосе официально открылось пятьдесят третье заседание Всемирного экономического форума
основатель ВЭФ Клаус Шваб, Zheng Huansong/XinHua

В понедельник, 16 января, в швейцарском Давосе открылось пятьдесят третье заседание Всемирного экономического форума. С приветственной речью в начале мероприятия выступил основатель ВЭФ Клаус Шваб.

В рамках выступления Клаус Шваб отметил значимость Всемирного экономического форума в качестве площадки для встречи заинтересованных сторон.

Основатель ВЭФ обратил внимание на то, что сейчас мир сталкивается со многими кризисами. В сложившихся условиях, по его мнению, необходимо иметь платформу, на которой взаимодействуют все заинтересованные стороны глобального общества. Шваб выразил надежду на то, что участники форума смогут найти пути решения существующих проблем.

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