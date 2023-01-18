Пушков назвал «пустым трепом» предложение Болтона исключить Турцию из НАТО, если на выборах президента победит Эрдоган

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18 января 2023, 16:54

Бывший помощник по нацбезопасности 45-го президента США Джон Болтон, Alex Edelman / globallookpress.com

Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал «пустым трепом» предложение Джона Болтона исключить Турцию из Североатлантического альянса, если на выборах президента страны в июне победит действующий глава государства Реджеп Эрдоган. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале российского сенатора.

Пушков прокомментировал идею бывшего помощника по нацбезопасности 45-го американского президента Дональда Трампа Болтона, который полагает, что Анкару следует вывести из состава НАТО, если Эрдоган сможет переизбраться на новый срок.

«Что бы ни предлагал Болтон, Турцию из НАТО ни в коем случае не исключат. Да, в США не любят Эрдогана, но Турция как опора НАТО на Ближнем Востоке куда важнее», — отметил отечественный парламентарий.

Он добавил, что в случае выхода из военно-политического блока Анкара стала бы самостоятельным центром силы, который западная сторона не смогла бы контролировать.

«Пустой треп», — высказался, резюмируя, Алексей Пушков о предложении Джона Болтона.

Как сообщалось ранее сегодня, Пушков высказал мнение, согласно которому какое-либо примирение между Западом и Москвой в настоящий момент не просматривается.