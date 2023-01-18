Сенатор Пушков: какое-либо примирение между Западом и Россией не просматривается, для него нет даже потенциальной основы

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18 января 2023, 14:35

Сенатор Алексей Пушков, Pavel Kashaev / globallookpress.com

В настоящий момент какое-либо примирение между западными государствами и Россией не просматривается, для него нет даже потенциальной основы. Соответствующую точку зрения выразил Алексей Пушков, член Совета Федерации.



По словам отечественного сенатора, в течение последних лет Североатлантический альянс шел по пути дальнейшей экспансии на восток и продвижения военных структур к границам России, не желая считаться с потребностями ее безопасности. Результатом стало фатальное обострение отношений с Москвой, отметил Пушков.



«И сегодня какое-либо примирение между Западом и Россией не просматривается, поскольку упирается во фронтальное столкновение их интересов политических целей», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале парламентария.

Он полагает, что для подобного примирения нет даже потенциальной основы.

Как сообщалось ранее в среду, президент Владимир Путин заявил, что РФ хотела мирно решить ситуацию с Украиной, но Москву водили за нос.