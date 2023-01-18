Президент Путин: Россия хотела мирно решить ситуацию с Украиной, но Москву водили за нос

Российская Федерация хотела мирно решить ситуацию с Украиной, но Москву водили за нос. С соответствующим заявлением, как информирует ТАСС, выступил президент РФ Владимир Путин.
«Россия хотела мирно решить ситуацию с Украиной, но ее водили за нос, заявил Путин», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного агентства.
Глава государства также отметил, что с 2014 года руководящие должности на Украине захватили неонацисты.
Москва с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию. Как сообщалось ранее в среду, врио руководителя ДНР Денис Пушилин указал на то, что на территории города Соледара были пленены иностранные наемники.