Президент Путин: Россия хотела мирно решить ситуацию с Украиной, но Москву водили за нос

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18 января 2023, 14:04

Президент России Владимир Путин, The Kremlin Moscow / globallookpress.com

Российская Федерация хотела мирно решить ситуацию с Украиной, но Москву водили за нос. С соответствующим заявлением, как информирует ТАСС, выступил президент РФ Владимир Путин.

«Россия хотела мирно решить ситуацию с Украиной, но ее водили за нос, заявил Путин», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного агентства.

Глава государства также отметил, что с 2014 года руководящие должности на Украине захватили неонацисты.

Москва с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию. Как сообщалось ранее в среду, врио руководителя ДНР Денис Пушилин указал на то, что на территории города Соледара были пленены иностранные наемники.