Лавров: Россия готова ответить на серьезные предложения по переговорам с Украиной, но пока таких не получала

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18 января 2023, 12:05

Глава МИД России Сергей Лавров, MFA Russia / globallookpress.com

Москва готова ответить на серьезные предложения по переговорам с киевской стороной, но пока таких не получала. На это, как информирует ТАСС, указал Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской Федерации.

«РФ готова ответить на серьезные предложения по переговорам с Украиной, но пока таких не получала», — процитирован Лавров в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного агентства.

Также глава внешнеполитического ведомства заявил о том, что мировой экономический кризис вызревал задолго до старта специальной военной операции, которую с 24 февраля 2022 года осуществляет Москва.

Как сообщалось ранее в среду, Сергей Лавров отметил, что на украинской территории не должно быть военной инфраструктуры, угрожающей России, гонений и притеснений в отношении русскоговорящих граждан.