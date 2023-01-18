Лавров: на Украине не должно быть военной инфраструктуры, угрожающей РФ, гонений и притеснений против русскоговорящих граждан

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18 января 2023, 11:56

Глава МИД России Сергей Лавров, MFA Russia / globallookpress.com

На украинской территории не должно быть военной инфраструктуры, угрожающей Российской Федерации, гонений и притеснений в отношении русскоговорящих граждан. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил Сергей Лавров, руководитель министерства иностранных дел РФ.

«На Украине не должно быть военной инфраструктуры, представляющей угрозу для РФ, гонений и притеснений против русскоговорящих граждан», — процитирован Лавров в публикации, которая размещена в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Дипломат также отметил, что цели специальной военной операции, проводимой Москвой с 24 февраля 2022 года, определяются угрозами безопасности России.

Как сообщалось ранее сегодня, политический эксперт Сергей Марков высказал мнение о том, что место погибших руководителя украинского МВД Дениса Монастырского и его заместителя Евгения Енина займут другие ставленники иностранных спецслужб.