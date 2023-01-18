Политолог Марков: место погибших главы МВД Украины Монастырского и его зама Енина займут другие ставленники иностранных спецслужб

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18 января 2023, 11:43

Глава МВД Украины Денис Монастырский, Pavlo_bagmutukrinform / globallookpress.com

Место погибших руководителя украинского МВД Дениса Монастырского и его заместителя Евгения Енина займут другие ставленники иностранных спецслужб. Соответствующую точку зрения выразил российский политолог Сергей Марков.

«Политического значения их гибель иметь не будет. На место этих исполнителей воли иностранных спецслужб возьмут других», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного аналитика.

Монастырский и Енин погибли при авиационной катастрофе, произошедшей в Броварах. Согласно информации, которая имеется на данный момент, в результате инцидента смертельные ранения получили в общей сложности 18 человек. Еще 26 человек пострадали.